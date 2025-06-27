Самую большую клумбу в Дубне впервые за почти 60 лет украсил новый рисунок

Эта клумба расположена в знаковом для горожан месте — на центральной аллее, ведущей к Менделеевской набережной, любимому месту прогулок среди дубненцев и гостей города. Общая площадь оранжево-розового полотна из цветов в Дубне — более 200 квадратных метров. Как отмечают озеленители, создание ковра из цветов — дело очень кропотливое. Нужно учесть многое: освещенность клумбы, подобрать цветовую гамму, высоту растений, их взаимоуживаемость. Для этой клумбы в Дубне первые сорта посеяли в январе, последние — в апреле. А проект рисовали еще в ноябре.

Напомним, впервые жители в Дубне увидели красочный ковёр вдоль центральной аллеи, ведущей на набережную, в 1960 году. Он — часть архитектурного ландшафта институтской части, которую в конце 50-х спроектировала Творческая мастерская#2 ЛЕНИИПРОЕКТа. Но в 2000-х клумбу в Дубне украшал только газон, лишь 4 года назад неравнодушный житель вышел с инициативой восстановить клумбу. Несколько лет подряд он помогал агрономам Дубны воссоздавать исторический рисунок и даже сам выращивал цветы.

В этом году агрономы в Дубне сами готовили рассаду для исторической ковровой клумбы. Сегодня здесь около 15 тысяч цветов — белая и розовая бегония, жёлтый и оранжевый тагетис, голубая лобелия, серебристая цинерария.

«Это титаническая работа, которая объединяет сотрудников коммунальных служб города, бизнес-сообщества и энтузиастов. Сообща получается создать настоящий арт-объект, который притягивает как жителей, так и гостей города. Спасибо за эту работу», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.