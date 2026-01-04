«Рыбный день» фестиваля «День ВаленОка» прошел в Кашире

В Кашире завершился второй день зимнего фестиваля «День ВаленОка», известный как «Рыбный день». Основные события развернулись в историческом центре города.

Фестиваль стал частью юбилейного года, посвященного 670-летию Каширы. Формат мероприятия объединил культурную, гастрономическую и семейную программы и был ориентирован на жителей округа и туристов.

Центральным событием дня стало приготовление каширской щербы в большом котле. Блюдо готовили из речной рыбы по традиционному рецепту, который отличается от классической ухи. Гостям фестиваля рассказали о технологии приготовления: как правильно закладывать рыбу, как осуществлять томление и какие специи использовать. В итоге за день приготовили и раздали 220 литров щербы.

Еще весь день работала ярмарка мастеров. Все желающие могли купить уникальные изделия ручной работы, сувениры с символикой Каширы и фестиваля, а также поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. Особое внимание на фестивале уделили валенку, который стал главным символом мероприятия. Он был представлен в самых разных формах и авторских интерпретациях.

Помимо этого, программа включала интерактивные игры и конкурсы с участием сказочных героев — Ивана-рыбака и Стрельца. Посетители могли покататься на самоходной печи. В Летнем саду проходила историческая программа с элементами реконструкции быта стрельцов, включая демонстрацию костюмов и игровые активности для детей.

В рамках фестиваля на главной сцене была организована музыкальная программа. Во второй половине дня выступила группа «Че те надо?». Кульминацией мероприятия стал массовый хоровод в валенках вокруг новогодней елки. Завершением программы стала тематическая вечеринка «Русская дискотека».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

