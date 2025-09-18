Рузский округ принял символы военно-патриотической эстафеты «Салют Победе»

Торжественная церемония передачи символов XI этапа военно-патриотической эстафеты «Салют Победе» состоялась 17 сентября. Делегация Рузского муниципального округа с честью приняла священные реликвии от представителей территориального управления Часцовское Одинцовского городского округа.

Значимое событие объединило представителей обеих территорий в едином стремлении сохранить память о героическом прошлом нашей страны. В ходе церемонии были переданы главные символы эстафеты, имеющие особую историческую ценность.

Среди переданных символов — Знамя Победы, являющееся государственной реликвией России. Этот символ олицетворяет подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Также в состав реликвий входит статуэтка «Родина-мать зовет!», ставшая официальным символом 80-й годовщины Победы. Особую ценность представляет капсула времени, хранящая память о великом подвиге нашего народа.

Следующий этап эстафеты состоится 24 сентября, когда Рузский муниципальный округ передаст символы эстафеты Ершово. Это событие станет очередным важным этапом в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» — это не просто мероприятие, а важная часть работы по сохранению памяти о героическом прошлом нашей страны. Она способствует укреплению связи между поколениями и передаче знаний о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

«Пусть эти символы вдохновляют нас на новые свершения во имя мира и процветания нашей Родины! Мы помним! Мы гордимся! Мы передаем эту память следующим поколениям!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

