Русский поэт рассказал о впечатлениях поездки в Африку и общения с местными

В рамках проекта Россотрудничества «Русские поэты новой весны» Андрей Полонский и Игорь Караулов посетили Эфиопию и Танзанию и рассказали о своих впечатлениях, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Известно, что в Африке русским туристам удалось поучаствовать в творческих встречах с местными литераторами, почитать им своих стихи и поговорить о вопросах культурного обмена и актуальных тенденциях и направлениях в современной русской поэзии.

«Африка — это и мираж, и мечта, и память о великих русских художниках, которые там были. И, конечно же, это — живая жизнь, что чрезвычайно важно в мире, где давно кругом одна мертвечина», — заявил Полонский.

Поэт отметил, что в Африке отношение к русским и стране разнится. Эфиопы и абиссинцы воспринимаю народ как единоверцев и людей, сыгравших немалую роль в их истории. На стороне Абиссинии воевали русские в первом и втором столкновении с итальянцами. На русском кладбище в Эфиопии множество могил русских людей и множество русский семей, например, Татищевы, Толстые, Нарышкины. Поэтому русско-эфиопские связи можно оценить как серьезные, а людей из России там воспринимают как «своих».

В Танзании, как отметил Полонский, ситуация намного тоньше. Но тем не менее Россия никогда не обращала в рабство темнокожих людей, и в Африке это знают. Более того, Советский Союз в свое время поддерживал национально-освободительные движения в Африке, и память об этом живет в сердцах образованных людей.

Также эксперт отметил, что на встрече в Танзании в Русском доме африканцам было интересно общаться на тему поэзии и слушать звучание самого языка. Несмотря на то, что диалог велся на английском языке, поэт заметил «жадность до русской культуры».

В заключение Полонский заявил, что России необходимо возвращаться в Африку и сделать это стратегической задачей. Важно вести общение в сфере культуры и искусства, налаживая «мягкие связи», а не только продавать оружие, создавать коммерческие проекты по добыче полезных ископаемых, что тоже должно оставаться.