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«Русский мир» заплатит «СТВ» более 100 тыс руб за принт с Багровым на одежде

Кинокомпания «СТВ», снявшая фильм «Брат 2», доказала в суде, что омская компания «Русский мир» незаконно использовала образ персонажа Данилы Багрова на принтах своих футболок, пишет Mash .

ООО «Русский мир» пыталось доказать в суде, что на футболках изображен не персонаж культового фильма Данила Багров, а актер, сыгравший эту роль — Сергей Бодров. Однако суд счет доводы кинокомпании более убедительными и обязал бренд одежды выплатить компенсацию за нарушение авторских прав.

Омская компания обязана выплатить «СТВ» 133 974 рубля. А «Русский мир» планирует получить официальное разрешение на продажу футболок с Багровым.

Омский бренд продает предметы одежды с образами исторических личностей, святых и героями различных российских фильмов.