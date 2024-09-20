«Русские вечерки»: в Астрахани организуют народный праздник

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Народный праздник пройдет на Петровской набережной в Астрахани

21 сентября на Петровской набережной у центра зимних видов спорта в Астрахани проведут «Русские вечерки» — концертную программу с участием местных творческих коллективов, сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

В мероприятии примут участие ансамбль русской песни «Славица», народный ансамбль «Родник» из села Енотаевка, хор «Встреча» и вокальный ансамбль «Гармония» из Новоуросовки.

С номерами выступят астраханские солисты-вокалисты: Надежда Никульникова и Петр Мордвинкин, Алия Буйлова и Татьяна Киреева, Ирина Касьянова и Гайнижамал Джумагазиева, Лидия Старикова и Анастасия Лебедь.

Кроме того, гости познакомятся с выставкой-ярмаркой изделий ручной работы. Там представят сувениры, выполненные в различных техниках — вышивке, гончарной, лепке из глины и других.