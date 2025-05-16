«Русская Медиагруппа» стала инфопартнером фестиваля «Кантата»

В этом году «Русская Медиагруппа» выступает информационным партнером фестиваля классической музыки «Кантата». Генеральный директор холдинга Любовь Маляревская рассказала о важности классической музыки для массовой аудитории и способах сделать этот жанр более доступным, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Фестиваль «Кантата» представляет собой серию концертов и спектаклей в живописных и исторически значимых местах Калининградской области. В программу также входят мастер-классы и лекции. Проект направлен на развитие культурных связей и популяризацию профессионального музыкального искусства.

Одна из ключевых задач музыкального сообщества — повышение интереса к классике как части исторического наследия и инструменту формирования культуры.

Любовь Маляревская отметила, что для холдинга большая честь быть партнером фестиваля. По ее словам, классическая музыка — сложный, но важный жанр, влияющий на личность и эмоциональный интеллект. Однако ее восприятие требует подготовки, и популяризация классики — значимая задача для медиаиндустрии.

«У большинства людей нет привычки слушать классику. Приобщение к ней — это воспитательный элемент. Но воспитывать всегда сложно. При этом мы все равно уверены, что должны „причинять добро“. У „Русской Медиагруппы“ огромная аудитория, более 34 миллионов слушателей в России. И аудитория эта очень разноплановая. Одна из ролей холдинга — социальная и просветительская. Мы должны рассказывать про разные форматы, разное искусство. И классическая музыка — хрестоматия. Это наше культурное наследие, инструмент воспитания поколений. Прослушивание классики действительно влияет на людей положительно. И чтобы она стала популярна, надо много и активно рассказывать о ней, но в легком формате», — отметила Любовь Маляревская.

Холдинг уже имеет опыт популяризации классики: Radio Monte Carlo, входящее в его состав, организует премию BraVo, которая вручается выдающимся исполнителям. Церемония проходит на сцене Большого театра и демонстрирует интерес массовой аудитории к классическому искусству при правильной подаче.

В пресс-конференции также участвовали начальник управления по общественным проектам Администрации Президента Сергей Новиков, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, генеральный продюсер фестиваля Андрей Борисов, художественный руководитель «Кантаты» Кристиан Кнапп, генеральный директор ПФКИ Роман Карманов и президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

Фестиваль пройдет в Калининградской области с 12 по 15 июня уже в пятый раз. В этом году зрители услышат произведения отечественных и зарубежных композиторов в исполнении мировых звезд, а также откроют для себя новые исторические площадки.

Организаторами выступают Правительство Калининградской области, Министерство по культуре и туризму региона и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всероссийский марафон «Кантата. Россия» пройдет при участии Министерства культуры РФ.