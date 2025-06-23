«Русская Медиагруппа» подарила Санкт-Петербургу незабываемое шоу

20 июня на Дворцовой площади состоялось одно из главных событий в рамках ПМЭФ, которого из года в год ждут не только участники форума, но и все жители Северной столицы. «Русская Медиагруппа», выступившая генеральным музыкальным партнером ПМЭФ’25, и Росконгресс устроили яркий музыкальный праздник для всех, передает пресс-служба медиагруппы.

На сцену вышли: легендарный Аль Бано, взорвавшая все чарты группа «Комната культуры», очаровательные Александра Воробьева и Ива Дзанники.

Уже не в первый раз «Русская Медиагруппа» устраивает в рамках ПМЭФ грандиозные шоу на Дворцовой площади. И в этом году концерт стал яркой страницей в культурной жизни летнего Санкт-Петербурга.

РМГ вместе с фондом Росконгресс провели на ПМЭФ закрытую вечеринку Арт-коктейль «Вечерний ВиноГрад» в Елагином дворце, где соединились атмосферная музыкальная программа и первые бизнес-обсуждения. А в финале форума холдинг выступил соорганизатором масштабного события, в котором мог участвовать каждый житель Северной столицы.

Перед сценой, расположившейся на фоне Эрмитажа, собралось несколько тысяч зрителей. Они с радостью подпевали выходящим на сцену звездам, наполняя воздух звуками аплодисментов.

На протяжении всего ПМЭФ холдинг активно заявлял о себе и как о лидере в медиаиндустрии. Ведущие спикеры и топ-менеджеры «Русской Медиагруппы» выступили на ключевых дискуссионных площадках форума, рассказав обудущем медиа, революционных возможностях Big Data, стратегиях построения сильных брендов в цифровую эпоху и других ключевых индустриальных вопросах. Холдинг также вновь продемонстрировал свой безупречный вкус и опыт в создании музыкальных событий, становящихся центром притяжения, будь то закрытая вечеринка или грандиозный open-air.