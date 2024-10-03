Руководитель направления «Мода» НИУ ВШЭ Канкулов: дизайнер должен уметь думать

Современное образование дизайнера не должно делиться на теорию и практику, сообщил журналистам руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов.

«Дизайнер должен уметь думать», - сказал он.

Он добавил, что профессия «дизайнер» - практическая, поэтому образование не должно делиться на теорию и практику.

«Современное образование – это не то, что ты выучил, а потом сдал экзамен», - отметил Канкулов.

По его словам, в идеале, хороший дизайнер должен решать задачи на основе полученной базы знаний.

«Если это юрист Сандро Биккели, то уровень его манифестов таков, что в них виден человек, который интересуется очень разными вещами, например, человек, который много в себя вбирает, дизайнер должен быть разносторонне образован», - сказал Канкулов.

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Он добавил, что задача дизайнера сделать так, чтобы человек был в общем поле, а другая задача, чтобы человек представил себе идеальный мир, одевая ту или иную одежду.

Канкулов отметил, что если раньше художники учились в мастерских, например, итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт и мыслитель Микеланджело, много лет, то сейчас надо на протяжение четырех-пяти лет, получить все сразу.

«Так происходит потому, что дизайнер обращается всегда к общечеловеческому гуманитарному знанию», - отметил он.

По его мнению, задача педагога - заставить студента думать.

«Это интересно и сложно. Это задача преподавателя. Необходимо провести семинар таким образом, чтобы пробудить желание осмыслять и о чем-то задумываться», - сказал Канкулов.

Канкулов заключил, что дизайнер должен думать, что он делает на примерах профессионалов той специальности, которой он занимается.

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