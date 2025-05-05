RT показал фильм «Летят журавли» в Джакарте

Известно, что ленту режиссера Михаила Калатозова показали с субтитрами на индонезийском языке, которые подготовили журналисты-представители местного RT. На кинопоказ прибыли посол России в Индонезии Сергей Толченов, группы местных молодежных организаций, журналисты и инфлюенсеры.

Стоит отметить, что проект «Общая победа» несет в себе идею почтить память Великой Победы вместе со странами Глобального Юга, которые не участвовали в боевых действиях против нацисткой Германии.

В десяти странах планируется провести проект и устроить кинопоказ. На улицах Дели, Шанхая, Нанкина и других городов хотят разместить баннеры с изображениями ветеранов из этих стран, которые воевали рука об руку с советскими солдатами.