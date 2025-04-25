RT оживил с помощью ИИ архивные фотографии со встречи союзных войск с армией США

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RT выпустил ролик, созданный с помощью ИИ, из архивных фотографий 1945 года

RT выпустил ролик, в котором оживили архивные фотографии встречи с союзными войсками на реке Эльбе в апреле 1945 года с помощью нейросетей, сообщает RT .

Известно, что главными героями сюжета стали солдаты двух армий, которые первыми подали друг другу руки. Со стороны Красной армии ими стали лейтенант Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько, со стороны армии США — лейтенант Альфред Бак Котцебу и рядовой Джозеф Джо Половски.

Отмечается, что «ожившие» от вмешательства искусственного интеллекта фотографии помогли передать душевную атмосферу встречи.

Исторически это событие стало предвестником окончания Великой Отечественной Войны и победы над гитлеровской армией.

Между тем, стало известно, куда можно съездить в Московской области, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и отметить 80-летие Победы.