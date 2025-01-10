Рождественский концерт пройдет в Лобне 12 января

Для собравшихся выступят исполнители на различных музыкальных инструментах: Сона Аршакян (фортепиано), Виктор Носырев (гобой), Георгий Пайдютов (кларнет), Константин Пайдютов (гитара).

Организаторы приглашают на Рождественский концерт всех желающих.

Мероприятие состоится 12 января в 15:00 в музее детской мозаики при специальной коррекционной школе, по адресу: Лобня, микрорайон Восточный, улица Павлика Морозова, 1Б.

Вход свободный, 0+.

В школе мозаики занимаются ученики коррекционной школы и другие дети Лобни — всего 100 человек. За годы работы здесь создано 300 панно. Первые камни были привезены из Греции. Руководитель школы — отец Димитрий (Котов).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.