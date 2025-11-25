Рождественские чтения открылись в Волоколамском округе

Мероприятие, объединяющее представителей науки, образования, культуры и религии состоялось в ЦКТ «Родники». Оно стало началом нового цикла встреч, посвященных духовным ценностям, традициям православия и роли христианства в культурном наследии России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тема чтений — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Она связана с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и направлена на сохранение исторической памяти, а также поддержку участников специальной военной операции.

Гостей и участников форума приветствовали исполняющая обязанности заместителя главы Волоколамского округа Елена Медведкова, благочинный Волоколамского церковного округа Одинцовской епархии протоиерей Герман Григорьев, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева.

В рамках пленарного заседания отметили волоколамских педагогов — их работы получили награды муниципального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Также вручили благодарственные письма за активную гражданскую позицию и участие в мероприятиях патриотического проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».

«Рождественские чтения на протяжении многих лет остаются важной площадкой для обсуждения вопросов нравственного воспитания, патриотизма и гражданской ответственности. Одна из ключевых задач проекта — передача духовного и культурного наследия молодому поколению и формирование у школьников глубокого понимания истории и традиций», — отметила Елена Медведкова.

