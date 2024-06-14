Российские музеи представили экспонаты на улицах Москвы

Традиционный исторический фестиваль «Времена и эпохи» с участием российских музеев проходит в Москве, сообщили в пресс-службе столичного Депкульта.

Многокилометровая уличная выставка на центральных улицах и бульварах Москвы вновь стала одним из главных событий фестиваля «Времена и эпохи».

В ней принимают участие более 50 музеев со всей страны. Среди них Государственный исторический музей и Музей современной истории России, Музей-панорама «Бородинская битва», Музей Москвы, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Томский областной краеведческий музей имени М. Б. Шатилова, Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник, Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Республиканский музей Боевой Славы Министерства культуры Республики Башкортостан и многие другие выставочные площадки.

Представлены более 100 фотостендов, а также около трех десятков витрин, где разместились свыше 230 экспонатов.

Свои программы представят более 20 военно-исторических клубов, а за время фестиваля состоится около 250 различных выступлений. На бульварах гостей фестиваля будут ждать гиды-реконструкторы, которые проведут экскурсию для желающих.