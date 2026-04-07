Россияне увеличили прослушивание шансона на 21% в 2026 году

Якутия, Кубань и Урал лидируют по числу прослушиваний шансона в России

С начала 2026 года россияне стали слушать шансон на 21% чаще, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса «КИОН Музыка».

Аналитики платформы изучили статистику ко дню рождения Михаила Круга: 7 апреля исполнителю могло исполниться 64 года. По данным сервиса, интерес к жанру заметно вырос по сравнению с прошлым годом.

Самая высокая плотность прослушиваний на одного пользователя зафиксирована в Якутии (Республика Саха). Далее следуют Краснодарский край и Свердловская область. В пятерку также вошли Новосибирская область и Москва с прилегающими территориями.

Чаще всего шансон слушают пользователи в возрасте от 35 до 44 лет. Самой популярной композицией стала «Джульетта и вор» Мафика. В тройку лидеров также вошли «Я ревную тебя» Кати Огонек и «Московская песня» Сергея Трофимова.

В топ-10 оказались «Город Сочи» Трофимова, «Осень жизни» Владимира Асмолова, «Запахло весной» группы «Бутырка», «Владимирский централ» Михаила Круга, «Человек в телогрейке» Ивана Кучина, «Пьяная вишня» Виктора Королева и «Радовать» Анатолия Днепрова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.