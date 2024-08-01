Россияне смогут выиграть призы в День рождения «Русского Радио» 2 августа

В пятницу, 2 августа, свой 29-й День рождения отметит «Русское Радио». В праздник радиостанция порадует слушателей отличным настроением, музыкой и розыгрышем подарков, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В течение всего праздничного дня на волнах «Русского Радио» будет проходить программа «Звезды с поздравлениями! Подарки в виде денег!»

С 8:00 до 22:00 у радиослушателей будет возможность стать обладателями денежного приза в размере 20 000 рублей. Чтобы выиграть, необходимо первым позвонить в эфир после сигнала ведущего.

Самый быстрый участник получит 10 тысяч рублей, а если он правильно назовет звезду, которая поздравила «Русское Радио» с Днем рождения, сумма приза увеличится до 20 тысяч рублей.