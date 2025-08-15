Россияне скупают книги об Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа

сегодня в 17:30

В России вдвое вырос спрос на книги об Аляске перед встречей Путина и Трампа

В преддверии встречи российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, компания «Литрес» изучила, насколько вырос интерес у жителей России к литературе об этом штате, сообщает Сноб .

При анализе учитывались и художественные произведения, где действия разворачиваются на Аляске.

Выяснилось, что с 8 по 16 августа продажи книг, связанных с этим штатом, выросли вдвое по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Наибольшей популярностью у российских читателей пользовались аудиокнига «С жизнью наедине» Кристин Ханны, озвученная Алексеем Бандасаровым, электронная версия того же романа и аудиоспектакль «Белый клык» Джека Лондона.

В топ-5 также вошли «Зов предков» Лондона и книга «В диких условиях» Джона Кракауэра.