Россияне перечислили картины, которые вызывают желание поесть

Жители России назвали самые «аппетитные» картины знаменитых художников. Наиболее популярной из них оказалась «Купчиха за чаем» авторства Бориса Кустодиева, сообщает «Сноб» .

В пятерку также попали «Натюрморт с сырами» Флориса ван Дейка, «Натюрморт» Клары Петерс, «Корзина с фруктами» Караваджо и «За завтраком» Зинаиды Серебряковой.

Часть респондентов ответила, что у них возникает чувство голода при знакомстве с произведениями, созданными в стиле модерн. Некоторые же испытывают подобные ощущения при виде работ реалистов, импрессионистов и постимпрессионистов.

Большинство опрошенных отметили, что они чувствуют голод при виде полотен с фруктами. Почти половина сочла «аппетитными» картины с мясом и десертами.

Интернет-опрос проводился аналитиками «Х5 Клуба». В исследовании приняли участие 500 человек.