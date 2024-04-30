Главная

Российские силы уничтожили опорник ВСУ на правом берегу Днепра

Российские минометчики уничтожили опорник ВСУ под Херсоном
Происшествия

Российские минометчики уничтожили опорник ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«На Херсонском направлении расчеты кочующих минометов поразили опорный пункт на правом берегу Днепра», — указано в публикации.

Уточняется, что позиции врага уничтожил расчет 82-миллиметрового миномета «Поднос».

В операции участвовали бойцы морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр».