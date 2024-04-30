Российские силы уничтожили опорник ВСУ на правом берегу Днепра
Российские минометчики уничтожили опорник ВСУ под Херсоном
Российские минометчики уничтожили опорник ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«На Херсонском направлении расчеты кочующих минометов поразили опорный пункт на правом берегу Днепра», — указано в публикации.
Уточняется, что позиции врага уничтожил расчет 82-миллиметрового миномета «Поднос».
В операции участвовали бойцы морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр».