Россияне назвали любимых героев мультфильмов

Мультфильмы всегда пользовались популярностью среди россиян, и это подтверждают результаты опроса, проведенного онлайн-кинотеатром Kion. Из 2000 респондентов, принявших участие в опросе, 93% признались, что регулярно смотрят мультики, сообщает «Сноб» .

Интересно, что советские анимационные ленты остаются наиболее популярной категорией среди россиян. Мультфильмы «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Жил-был пес» и «Маша и Медведь» занимают почетное место в сердцах российской публики. Домовенок Кузя, Винни-Пух и кот Матроскин стали самыми любимыми персонажами мультипликации в России, свидетельствует исследование.

Более половины опрошенных высказали негативное отношение к ремейкам старых мультфильмов. Они считают, что качество и смысл таких работ падают. Это мнение особенно распространено среди более зрелой аудитории.

Результаты опроса также показали различия в предпочтениях между разными возрастными группами. Например, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают аниме, зарубежные полнометражные мультфильмы и советские мультфильмы. «Смешарики», «Ну, погоди!», «Наруто», «Шрек» и «Маша и Медведь» были названы самыми любимыми мультфильмами из детства в этой возрастной группе.

Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет предпочитают зарубежные, советские и российские полнометражные мультфильмы. Они выделили такие ленты, как «Ну, погоди!», «Король Лев», «Простоквашино», «Шрек» и «Жил-был пес».