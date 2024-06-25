Россиян пригласили проголосовать за культурную столицу 2026 года

Россияне начали выбирать город, который удостоится звания «Культурная столица года» в 2026 году, сообщили РИАМО организаторы голосования. В 2024 году культурной столицей выбрали Нижний Новгород, а в 2025 году звание перейдет столице Чечни — Грозному.

Культурную столицу 2026 года выбирают граждане из всех регионов страны. Голосование также впервые запустили на сайте «Госуслуги» — отдать свой голос за город-фаворит россияне смогут до 1 декабря 2024 года.

Для волеизъявления нужно перейти в сервис обратной связи и пройти авторизацию по данным, указанным в профиле на "Госуслугах". После этого гражданину предлагают выбрать понравившийся город и поставить за него галочку.

Культурную столицу России-2026 объявят 12 декабря текущего года.