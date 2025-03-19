Росписи начала ХХ века нашли при реставрации Дома радио в центре Петербурга

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Реставраторы обнаружили неизвестные росписи начала ХХ века во время работ в Доме радио в центре Санкт-Петербурга, их сохранят в ходе реставрации здания, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Фрагменты настенной росписи были найдены в зале на пятом этаже, где размещалась студия Пятого канала. Когда сняли акустические панели, за ними открылись 3 ниши — экседры, украшенные росписью. Фрагменты росписи были замазаны масляной краской, которую специалисты сняли, укрепили живопись специальной бумагой и взяли образцы на экспертизу.

«Лабораторная экспертиза показала, что живопись выполнена с использованием натуральных пигментов и относится к началу ХХ века — периоду постройки здания Благородного собрания», — рассказала старший вице-президент ВТБ Дарья Филиппова.

Специалисты ООО «НИиПИ Спецреставрация» полностью очистят живопись от масляной краски и восстановят подлинный декор зала, где разместится хоровая.

После реставрации в рамках проекта ВТБ в Доме радио откроется культурный центр. Работы планируют закончить в 2026 году. Здание находится на углу улиц Итальянской и Малой Садовой.