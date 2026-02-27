Роман до административки доведет: владельца магазина обвинили в пропаганде ЛГБТ*

сегодня в 18:42

Владельца магазина в Петербурге привлекли к ответственности из-за книги с ЛГБТ*

В Петербурге на совладельца книжного магазина «Все свободны» Артема Фаустова составили протокол по статье о пропаганде нетрадиционных отношений из-за продажи романа «Медвежий угол» Фредрика Бакмана, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Поводом для разбирательства стала книга шведского писателя, посвященная юниорской хоккейной команде. Сюжет романа строится вокруг изнасилования дочери спортивного директора.

В декабре петербуржец Родион М. приобрел книгу, прочитал ее и обратился в полицию, указав на, по его мнению, специфическое содержание произведения.

Правоохранительные органы направили роман на экспертизу в университет им. Герцена. Специалисты сообщили о выявлении «признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, идей международного общественного движения ЛГБТ*».

После этого в отношении одного из владельцев магазина составили протокол. Артем Фаустов с обвинениями не согласился.

* Признано в РФ экстремистским движением.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.