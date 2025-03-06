Rolls-Royce Ленина отреставрируют в Петербурге

В коллекции Фонда науки и техники Государственного музея истории Санкт-Петербурга есть раритетный Rolls-Royce, произведенный в Великобритании в начале XX столетия. Считается, что этот автомобиль был собственностью Владимира Ленина. После предстоящей реставрации экспонат откроют для посетителей, но это произойдет не ранее 2026 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Главный хранитель Государственного музея истории Петербурга Вероника Коппель отметила, что этот автомобиль датируется 1916 годом, это подтверждается заводскими номерами аналогичных машин, сохранившихся в различных музейных и частных собраниях. Также известно, что машина была приобретена для нужд советской власти, и ей пользовался лично Ленин. По легенде, машина побывала в усадьбе Горки (ныне — музей-заповедник «Горки Ленинские»).

После смерти Владимира Ленина в 1924 году, в 1936 году был основан Центральный музей вождя мирового пролетариата с филиалами в крупных городах и мемориальным музеем в Горках.

Спустя 26 лет, в июле 1964 года, при Главном управлении художественной кинематографии была создана комиссия для контроля над производством фильмов о Ленине. По инициативе комиссии «Ленфильм» получил Rolls-Royce на временное хранение. В конце лета того же года автомобиль был перевезен из Москвы в Ленинград.

Поскольку автомобиль предназначался для съемок, оригинальный двигатель не ремонтировался, а был заменен мотором от ГАЗ-51. Родной двигатель Rolls-Royce был демонтирован и передан на киностудию. Под руководством эксперта по старинным автомобилям машину оснастили новыми колесами и крыльями, а также перекрасили в черный цвет и установили новые фары. В 1965 году автомобиль использовался на съемках фильмов «На одной планете» и «Залп Авроры».

В конце того же года автомобиль был передан на постоянное хранение в Ленинградский филиал Центрального музея Ленина Мраморного дворца. В 1966 году, уже как музейный экспонат, Rolls-Royce участвовал в съемках фильмов «Поезд идет в новое» и «Шестое июля». После этого автомобиль был выставлен в вестибюле Мраморного дворца.

В октябре 1995 года на «Ленфильме» был проведен косметический ремонт автомобиля, в ходе которого был уточнен перечень его подлинных частей. Однако полноценная научная экспертиза и реставрация не проводились. В конце 1990-х годов автомобиль был передан в коллекцию Музея истории Петербурга, рассказала Коппель. В ближайшее время планируется реставрация Rolls-Royce, после чего он будет включен в экспозицию. В 2026 году посетители музея смогут его увидеть.

По словам заведующего реставрационной мастерской Музея истории Санкт-Петербурга Ильи Соловьева, большинство деталей автомобиля не являются оригинальными и не относятся к модели 1916 года. Помимо двигателя, автомобиль оснащен шасси советского производства.

«Задание на проведение реставрации автомобиля находится в работе. Однако уже сейчас понятно, что, к сожалению, исторический двигатель восстановить не получится. Кроме того, мы будем решать вопрос о возможности закупки оригинальных деталей, если такая представится. В нынешней реальности это может оказаться весьма затруднительно. Поэтому, скорее всего, придется воссоздавать детали автомобиля, делая их точные копии. Помимо двигателя, вероятно, здесь заменены фары и обивка кабины машины. Отмечу, что даже после реставрации автомобиль не будет ездить. Мы работаем с полноценным музейным экспонатом», — поделился эксперт.

По его словам, в будущем автомобиль должен экспонироваться в закрытом помещении с отоплением для защиты лакокрасочного покрытия и резины.

Что касается цвета машины, он вызывает вопросы. Существует мнение, что авто не всегда было черным, а имело другой, возможно, коричневый оттенок. Этот нюанс предстоит уточнить с помощью анализа образца лакокрасочного покрытия, добавил Соловьев.

Специалисты пока затрудняются назвать точные сроки реставрации. По предварительным оценкам, работы займут не менее года.