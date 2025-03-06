Rolls-Royce Ленина отреставрируют в Петербурге
Фото - © Александр Глуз / «Петербургский дневник»
В коллекции Фонда науки и техники Государственного музея истории Санкт-Петербурга есть раритетный Rolls-Royce, произведенный в Великобритании в начале XX столетия. Считается, что этот автомобиль был собственностью Владимира Ленина. После предстоящей реставрации экспонат откроют для посетителей, но это произойдет не ранее 2026 года, сообщает газета «Петербургский дневник».
Главный хранитель Государственного музея истории Петербурга Вероника Коппель отметила, что этот автомобиль датируется 1916 годом, это подтверждается заводскими номерами аналогичных машин, сохранившихся в различных музейных и частных собраниях. Также известно, что машина была приобретена для нужд советской власти, и ей пользовался лично Ленин. По легенде, машина побывала в усадьбе Горки (ныне — музей-заповедник «Горки Ленинские»).
После смерти Владимира Ленина в 1924 году, в 1936 году был основан Центральный музей вождя мирового пролетариата с филиалами в крупных городах и мемориальным музеем в Горках.
Спустя 26 лет, в июле 1964 года, при Главном управлении художественной кинематографии была создана комиссия для контроля над производством фильмов о Ленине. По инициативе комиссии «Ленфильм» получил Rolls-Royce на временное хранение. В конце лета того же года автомобиль был перевезен из Москвы в Ленинград.
Поскольку автомобиль предназначался для съемок, оригинальный двигатель не ремонтировался, а был заменен мотором от ГАЗ-51. Родной двигатель Rolls-Royce был демонтирован и передан на киностудию. Под руководством эксперта по старинным автомобилям машину оснастили новыми колесами и крыльями, а также перекрасили в черный цвет и установили новые фары. В 1965 году автомобиль использовался на съемках фильмов «На одной планете» и «Залп Авроры».
В конце того же года автомобиль был передан на постоянное хранение в Ленинградский филиал Центрального музея Ленина Мраморного дворца. В 1966 году, уже как музейный экспонат, Rolls-Royce участвовал в съемках фильмов «Поезд идет в новое» и «Шестое июля». После этого автомобиль был выставлен в вестибюле Мраморного дворца.
В октябре 1995 года на «Ленфильме» был проведен косметический ремонт автомобиля, в ходе которого был уточнен перечень его подлинных частей. Однако полноценная научная экспертиза и реставрация не проводились. В конце 1990-х годов автомобиль был передан в коллекцию Музея истории Петербурга, рассказала Коппель. В ближайшее время планируется реставрация Rolls-Royce, после чего он будет включен в экспозицию. В 2026 году посетители музея смогут его увидеть.
По словам заведующего реставрационной мастерской Музея истории Санкт-Петербурга Ильи Соловьева, большинство деталей автомобиля не являются оригинальными и не относятся к модели 1916 года. Помимо двигателя, автомобиль оснащен шасси советского производства.
«Задание на проведение реставрации автомобиля находится в работе. Однако уже сейчас понятно, что, к сожалению, исторический двигатель восстановить не получится. Кроме того, мы будем решать вопрос о возможности закупки оригинальных деталей, если такая представится. В нынешней реальности это может оказаться весьма затруднительно. Поэтому, скорее всего, придется воссоздавать детали автомобиля, делая их точные копии. Помимо двигателя, вероятно, здесь заменены фары и обивка кабины машины. Отмечу, что даже после реставрации автомобиль не будет ездить. Мы работаем с полноценным музейным экспонатом», — поделился эксперт.
По его словам, в будущем автомобиль должен экспонироваться в закрытом помещении с отоплением для защиты лакокрасочного покрытия и резины.
Что касается цвета машины, он вызывает вопросы. Существует мнение, что авто не всегда было черным, а имело другой, возможно, коричневый оттенок. Этот нюанс предстоит уточнить с помощью анализа образца лакокрасочного покрытия, добавил Соловьев.
Специалисты пока затрудняются назвать точные сроки реставрации. По предварительным оценкам, работы займут не менее года.