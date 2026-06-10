Рок-фестиваль пройдет 13 июня в Клину

Музыкальный фестиваль «Рок над горизонтом» откроется 13 июня в палаточном лагере «Горизонт» в деревне Николаевка городского округа Клин. На одной сцене выступят группы из Клина, Дмитрова, Дубны, Конаково и Солнечногорска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединит музыкантов разных направлений — от классического рока до альтернативы. Концертная программа продлится до вечера, после чего гостей ждет неформальное общение и песни у костра вместе с приглашенными бардами.

«Это уникальный проект, который мы реализуем вместе с клинским рок-клубом. Территория нашего лагеря зазвучит. А песни в программе — самые разнообразные. До вечернего времени у нас выступают музыкальные группы. А потом с вечера и до утра мы будем вместе с приглашенными бардами петь у костра», — рассказал директор оздоровительного центра «Горизонт» Дмитрий Горячев.

Для посетителей организуют фуд-корт. Для детей подготовили мастер-классы, веревочный городок и другие активности на свежем воздухе.

«Этот фестиваль интересен всем — от мала до велика. Сюда приезжает много людей, некоторые остаются с ночевкой. Есть гости, которые приезжают на один день, чтобы послушать хорошую музыку. Мы приглашаем на рок-фестиваль всех. Встретимся в „Горизонте“», — отметил Дмитрий Горячев.

Открытие фестиваля состоится 13 июня в 13:00. Подробности опубликованы в социальных сетях оздоровительного центра «Горизонт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.