Роберт Де Ниро получил главный приз в Каннах и раскритиковал Трампа

На 78-м Каннском кинофестивале Роберт Де Ниро был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф, сообщает «КоммерсантЪ» .

Награду двухкратному обладателю «Оскара» вручил его коллега и многолетний партнер по съемочной площадке Леонардо Ди Каприо, с которым они вместе работали над такими фильмами, как «Убийцы цветочной луны» и «Жизнь этого парня».

Во время торжественной речи Де Ниро неожиданно перешел от благодарностей к резкой критике политики Дональда Трампа. Актер выразил возмущение предложением президента США ввести пошлины на зарубежные фильмы:

«Вы не можете назначить цену на творчество, но, очевидно, можете обложить его пошлиной… Это неприемлемо», — заявил 80-летний актер, призвав коллег по индустрии к активным действиям.

Это выступление стало продолжением давней конфронтации между Де Ниро и Трампом — актер неоднократно критиковал политика, называя его «национальным позором». В ответ Трамп в свойственной ему манере назвал Де Ниро «переоцененным актером» в своем Truth Social.

Несмотря на политический подтекст речи, вечер остался праздником кинематографа — зал тепло приветствовал легенду Голливуда, чья карьера насчитывает более шести десятилетий и включает такие культовые роли, как Трэвис Бикл в «Таксисте» и молодой Вито Корлеоне в «Крестном отце 2».