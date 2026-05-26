Рябовол сообщил о росте интереса к Книжному салону в Петербурге

Председатель комитета по печати Владимир Рябовол заявил, что Книжный салон расширил площадку и привлек новую аудиторию за счет онлайн-трансляций и дополнительных павильонов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Организаторы Книжного салона продолжают работать над расширением аудитории. В этом году часть мероприятий прошла в будние дни, поэтому для горожан запустили онлайн-трансляции презентаций и встреч с авторами в соцсетях и на сайте салона.

«Мы понимаем, что далеко не у всех горожан была возможность посетить площадку Книжного салона. Два из четырех дней ярмарки проходили в будние дни. Специально для этого в социальных сетях нашего салона и на его сайте была организована онлайн-трансляция с презентаций книг и встреч с авторами. В этом году работала первая видеостудия «Петербургского дневника», где в режиме реального времени выступали известные писатели, литературные эксперты, издатели, представители власти. За всё время работы салона в видеостудии выступили 45 писателей», — рассказал Владимир Рябовол.

Площадь пространства увеличили, число павильонов довели до пяти. Один из них разместили вдоль Дворцового проезда.

«Мне было приятно видеть, что, несмотря на увеличение площади салона и количества мест, в павильонах наблюдался ажиотаж, людей было очень много, мест по-прежнему не хватало. Я думаю, что это продиктовано потребностью читателей в близком общении с писателями, когда можно задать вопрос или даже поспорить», — рассказал Владимир Рябовол.

Отдельный павильон традиционно посвятили детской литературе. Библиотеки провели мастер-классы и викторины. Темой салона стал Год единства народов России, что отразилось в программе детских выступлений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.