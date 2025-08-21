Рита Дакота ответила на обвинения в «тайно полученном» гражданстве России

Рита Дакота заявила, что не отчитывается перед чужими людьми о своем гражданстве

Белорусская певица Маргарита Белогай, известная под псевдонимом Рита Дакота, опровергла распространившиеся слухи, что она якобы скрывает или стесняется гражданства РФ, сообщает Super.ru .

Ранее СМИ сообщали, что 35-летняя исполнительница втайне получила российский паспорт и скрывает это. Отправившаяся жить в США артистка до сих пор позиционирует себя как гражданку Белоруссии. Она продолжает зарабатывать в РФ, но пожаловалась поклонникам, что ей якобы запретили проводить концерты в стране.

«Если я не отчитываюсь перед чужими людьми о своих документах (что в целом довольно странная предъява, я разве должна?), это не значит, что я скрываю или того хуже — стыжусь», — написала Дакота в социальных сетях.

Певица добавила, что по происхождению она белоруска, так как родилась и выросла в Беларуси. Гражданство РФ артистка получила, выйдя замуж за россиянина и родив дочь. Бывший муж исполнительницы — ее коллега по сцене и проекту «Фабрика звезд» Влад Соколовский.

Сейчас Дакота преимущественно живет на Бали вместе с мужем, бизнесменом Федором Белогай. Пара воспитывает дочь певицы от первого брака Мию и надеется в скором времени завести своего ребенка.