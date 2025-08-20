Рита Дакота тайно получила гражданство России и продолжает зарабатывать в РФ

Певица Рита Дакота втайне получила паспорт РФ и скрывает это. Отправившаяся жить в Соединенные Штаты артистка до сих пор позиционирует себя как гражданку Белоруссии, сообщает SHOT .

35-летняя Маргарита Герасимович (Рита Дакота) получила паспорт РФ 22 декабря 2022 года. В июле 2023 года девушка переоформила документ после брака, поменяв фамилию на Белогай. Изменения были внесены и в данные ИП, зарегистрированного ей в качестве гражданки РФ.

Рита Дакота уехала в Соединенные Штаты в 2023 году. Там она позиционирует себя в качестве только лишь гражданки Белоруссии.

Недавно девушка поделилась с фанатами, что больше в России выступать не будет. Ей якобы запретили проводить концерты.

Параллельно с этим Дакота и дальше зарабатывает в России. За шесть месяцев она заработала 14 млн рублей на продаже футболок.