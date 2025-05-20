Режиссера Серебренникова стоя приветствовали на Каннском кинофестивале

Российский режиссер Кирилл Серебренников представляет на Каннском кинофестивале фильм «Исчезновение Йозефа Менгеле». Когда он вошел в зал, присутствующие приветствовали его стоя аплодисментами, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как Серебренников вошел в зал и шел мимо рядов, периодически в знак приветствия кивая головой. Параллельно с этим присутствующие в зале люди аплодировали, свистели и кричали от радости.

Серебренников дошел до своего места и хотел присесть, но первые ряды тоже поднялись и начали аплодировать. Режиссер в этот момент повернулся к ним и поклонился.

Режиссер был одет в серый костюм с орденом Почетного легиона на груди, который ему вручила министр культуры Франции Рашида Дати за вклад в киноискусство. На голове у Серебренникова была кепка и очки.