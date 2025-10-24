Режиссер рассказал, как поклонники Прилучного помогли съемкам «Мажора в Дубае»

Режиссер Егор Чичканов сообщил, что поклонники Павла Прилучного приняли участие в массовых сценах фильма «Мажор в Дубае», что помогло сэкономить на съемках, сообщает Газета.ru .

Режиссер Егор Чичканов рассказал, что действие фильма «Мажор» перенесли в Дубай из-за популярности города среди русскоязычных представителей шоу-бизнеса. Об этом он сообщил «Газете.Ru» на премьере картины 23 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

«Дубай — это место, которое любят в России. Количество русских туристов там колоссально. Мы решили обыграть это в сюжете: главный герой неожиданно оказывается на русской вечеринке. Когда приезжаешь в Дубай, повсюду слышишь русскую речь, поэтому идея снять „Мажор в Дубае“ показалась мне логичной», — пояснил Чичканов.

Режиссер отметил, что съемки в другой стране были сложными из-за необходимости использовать несколько языков: с русской командой общались на русском, с английской — на английском, а для некоторых сцен переводили на арабский. Съемки длились почти три месяца, из которых полтора месяца команда провела в Дубае. Чичканов добавил, что они отказались от стандартных видов города и стремились передать настоящую атмосферу Дубая.

Одним из самых ярких моментов стала масштабная экшн-сцена, для которой понадобилось много массовки.

«Собрать несколько тысяч человек — очень дорого, поэтому мы пригласили фанатов Прилучного, и они пришли на съемки. Это было невероятно: они играли очень эмоционально», — рассказал Чичканов.

