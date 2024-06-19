Режиссер назвал лучшую документалку для семейного просмотра этим летом

Режиссер Игорь Зуйков назвал фильм «Огненный Лис» под авторством Дмитрия Шпиленка лучшей лентой для семейного просмотра летом 2024 года. Документалка вышла в прокат в конце мая, сообщает RuNews24 .

«Огненный Лис» создавался на протяжении трех лет на Камчатке в Кроноцко-Богачевской тундре.

Кино рассказывает историю лисенка Ветра, который в преддверии своей первой зимы остался совершенно один посреди тундры. Фильм имеет захватывающий сюжет — в нем присутствуют и борьба, и опасности, и любовь, отметил Зуйков.

«На фоне большого количества анимации этот документальный фильм выглядит очень свежо», — поделился эксперт.

Кинематографист добавил, что в «Огненном Лисе» зрители смогут насладиться прекрасными локациями и оценить операторскую работу. Зуйков рекомендовал смотреть фильм именно в семейном кругу, поскольку главный посыл картины — это сила любви и семьи.

Указом президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи.