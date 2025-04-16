Режиссер Герман-младший готов предложить Михаилу Ефремову роль

Режиссер Алексей Герман-младший выразил желание поработать с недавно вышедшем из тюрьмы Михаилом Ефремовым. Он готов предложить актеру роль в своем новом фильме о создании картины «Иван Грозный», сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Мы готовимся делать большой фильм. Уже подготовили первый вариант сценария, планируем делать второй и третий. Конечно, есть пул актеров, с которыми мне бы хотелось поработать, и Миша один из них», — отметил Герман-младший.

Режиссер добавил, что лично знаком с Ефремовым и осознает тяжесть его преступления. Он также подчеркнул недопустимость вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Признавая все это, Герман-младший указал на то, что Михаил уже понес наказание, отбыв тюремный срок. По его мнению, после освобождения из заключения необходимо оказать человеку поддержку, протянуть ему руку помощи.

Алексей уточнил, что официальных предложений ролей актерам для нового фильма он пока не делал.

9 апреля Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, был освобожден условно-досрочно из исправительной колонии в Белгородской области. Актер провел в заключении около 4,5 лет. Сам он заявил, что первоочередной задачей для него является восстановление здоровья, поэтому в настоящее время он не строит никаких творческих планов.