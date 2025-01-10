Ретровыставка новогодних игрушек открыта в Волоколамском округе

В фойе Дома культуры в поселке Сычево открыли уникальную ретровыставку, посвященную советским новогодним игрушкам — «Волшебство советской ёлки», сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского округа.

Здесь представили коллекцию ёлочных украшений, которые были популярны в советское время.

Выставка будет открыта для посещения до 14 января. Гости смогут сделать памятные фотографии в уютном ретроуголке, который воссоздаёт атмосферу советской квартиры, и ощутить атмосферу волшебства Нового года.

Сотрудники дома культуры воссоздали интерьер квартиры советской эпохи. Главным атрибутом Нового года здесь является ёлка, украшенная старинными игрушками. Каждая из них переносит посетителей в то время и напоминает о детстве. Ёлка украшена тем самым дождиком, который был популярен во всех квартирах.

Также на выставке можно увидеть старинную радиолу. «Золотая эра» радиол пришлась на 1940–1970 годы. Ламповые радиоприёмники тех лет имели крупногабаритный корпус, что позволяло без дополнительных затрат разместить электропроигрывающее устройство.

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