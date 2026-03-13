Реставрация здания культурного наследия в Зарайске готова на 45%

Здание, которое помнит Чайковского и Глинку, сейчас гудит от звуков не музыки, а стройки. В Доме Ивановых — памятнике федерального значения конца XVIII — начала XIX века — кипит работа: строители уже сделали почти половину.

Еще недавно юные музыканты детской школы исскуств Зарайска разбирали здесь гаммы, но старинным стенам понадобилась срочная помощь.

Специалисты укрепили фундамент и стены, дали дому «новый скелет»: полностью заменили балки перекрытий, поставили современную стропильную систему и кровлю.

Сейчас самый интересный этап. Рабочие уже смонтировали лестницу на второй этаж и укладывают черновой пол. Чтобы здание дышало, но не гнило, всю новую древесину пропитали составами от огня и жучков. Стены уже оштукатурены, а скоро их спрячут за гипсокартонными каркасами — дом утепляют, готовя к зиме. Готовность реставрации на текущий момент равна 45%.

В марте в особняк начнут заводить «коммуникации XXI века»: системы вентиляции, отопление, современную электрику и пожарную сигнализацию.

Если темп сохранится, то к началу учебного года легендарный Дом Ивановых встретит своих учеников в своем обновленном виде. И снова наполнится музыкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Усадьбу восстанавливают с 2023 года. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.



«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.

Текст, медиа: Станислав Орлов