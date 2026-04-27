Суд подтвердил включение «Кондор Ойл» в реестр РНП

Поводом для разбирательства стало обращение ГБУ МО «Мосавтодор» в Московское областное УФАС России. Учреждение просило внести сведения о компании в РНП* после одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку высокотемпературной смазки.

Антимонопольное управление рассмотрело материалы и признало действия ООО «Кондор Ойл» нарушающими законодательство. Ведомство приняло решение о включении сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания попыталась оспорить это решение в суде. Однако Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции Московского областного УФАС России.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

