Решила поиграть в косметолога: модель Перминова получила серьезный ожог на лице

Известная модель Елена Перминова взволновала поклонников пропажей из Сети. Недавно знаменитость опубликовала новое фото и рассказала, что неудачная «игра в косметолога» чуть не лишила ее глаз.

Перминова отметила, что редко появляется в социальных сетях и ведет затворнический образ жизни, закрывшись дома с детьми. Все дело в неудачном косметологическом эксперименте. Модель нанесла на кожу век средства от пигментации и получила сильнейшие ожоги.

«Вот теперь пытаюсь вылечить и не получить доппигментацию от солнца, поэтому на улицу даже нос не высовываю», — написала Перминова в соцсетях.

Она сопроводила публикацию селфи. На нем модель предстала перед подписчиками в прозрачной тканевой маске. На снимке видно, что ее веки слегка отекшие, есть небольшие красные следы от ожогов.

Среди подписчиков Перминовой оказались и медики. Учитывая, что знаменитость получила ожоги несколько дней назад, и прошел уже период восстановления, последствия кажутся серьезными, отметили они.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.