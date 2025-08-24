Рэпера Гуфа ждет суд из-за отказа пройти тест на наркотики в Калининграде

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) отказался проверяться на наркотики перед концертом в Калининграде. Теперь музыканта ожидает суд, сообщает РЕН ТВ .

По информации из протокола, вечером 23 августа перед выступлением в Калининграде к Долматову в гримерку пришли полицейские. Им сообщили о якобы «неадекватном» поведении артиста.

Полицейские подумали, что Гуф мог употребить запрещенные вещества. Они потребовали у Долматова пройти медицинское освидетельствование.

«Понимая по внешним признакам: неустойчивые позы, нарушения речи, неподходящие вопросам реплики, поведение, не соответствующее обстановке, что Долматов употребил запрещенные вещества, сотрудник полиции потребовал у него пройти медосвидетельствование», — рассказал Калининградский областной суд.

Защитник Гуфа заявил ходатайство о том, чтобы перенести рассмотрение — артиста госпитализировали. Судья согласился.

Адвокат Гуфа Сергей Жорин рассказал ТАСС, что его подзащитный перед концертом не употреблял наркотики и алкоголь. Эту информацию подтвердили его близкие, которые были рядом, — в том числе сестра Ольга Долматова.

Жорин добавил, что информация о состоянии Гуфа недостоверная. Артист ответственно подходит к проведению прощального тура.

По словам адвоката, к Гуфу и правда перед выступлением пришли полицейские и предложили пройти медосвидетельствование. Однако, в случае поездки в медицинское учреждение, артист мог бы потерять много времени и не успеть вернуться к началу концерта. Поэтому Долматов предложил сдать тесты после выступления. Однако полицейские не согласились и составили протокол об отказе от прохождения освидетельствования.