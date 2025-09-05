Рэпер Rick Ro$$ впервые даст концерт в России по приглашению Тимати

Известный рэпер Rick Ro$$ (Уильям Робертс) в ночь на 6 сентября даст эксклюзивный концерт в московском клубе Тимати. Это будет первый визит в Россию для американской звезды, сообщает Mash .

Исполнитель пробудет в стране всего сутки — эксклюзивно по личной договоренности со своим российским коллегой и продюсером Тимати.

Для звезды из США подготовили особые условия. Его встретят на премиальном Rolls-Royce с сопровождением.

Это станет первым выступлением Rick Ro$$ в России после двух неудачных попыток. В 2017 году концерт сорвался по не зависящим от организаторов причинам, а в 2015-м рэпера не выпустили из США из-за ареста по делу о похищении садовника.

Ранее другой американский рэпер Busta Rhymes запросил за свое выступление в Москве около 300 тыс. долларов (примерно 24 млн рублей). Еще он отказался приезжать в РФ без своего барбера.