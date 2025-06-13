Рэпер Lil Pump приехал в Москву и признался в любви России

Американский рэпер Lil Pump прибыл в Москву, чтобы выступить на концерте. В столичном аэропорту его встретила толпа поклонников, сообщает SHOT .

Известно, что Lil Pump живет в отеле The Carlton рядом с Красной площадью. Там же разместились другие исполнители — Smokepurpp и Offset, чьи выступления состоятся в российской столице 14 июня.

«Я люблю ее, она прекрасна», — сказал Lil Pump о России, когда встретился с поклонниками.

На опубликованных кадрах видно, что на встрече российских фанатов американского рэпера Lil Pump царила дружелюбная атмосфера. Исполнитель охотно соглашался делать фото на память, а также улыбался всем.