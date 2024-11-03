Рэпер Канье Уэст может приехать с концертом в Санкт-Петербург
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Рэпер Канье Уэст может приехать в Россию в середине ноября. Его концерт планируют провести в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», сообщает Baza.
Билеты на концерт известного исполнителя могут поступить в продажу на следующей неделе.
Как рассказали источники, организаторы концерта Уэста нашли средства, договорились о выступлении с площадкой и перевели представителям рэпера аванс. Всего Уэст попросил за концерт 5 млн долларов.
Организаторы планируют провести встречу с поклонниками его творчества, как это было в Азии. Он рэпер пел и разговаривал с гостями. На подобных встречах есть только сидячие места.
При этом фирма, которая занимается организацией концерта американца, не очень известна. Ранее компанию даже обвиняли в махинациях, но прошлым летом она смогла привезти известных рэперов из США в Воронеж.