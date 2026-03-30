Рэпер Хаски выступит на фестивале Intervals в Нижнем Новгороде

Рэпер Хаски станет участником ночной программы фестиваля медиаискусства Intervals (18+) в Нижнем Новгороде. Концерт состоится 25 апреля на площадке ЦЕХ*, сообщает pravda-nn.ru .

Организаторы объявили участников Night Music Program INTERVALS 2026. Вместе с Хаски на сцене выступят Symbol, ГЛУМ, «Станция метро Горьковская», Yang Bing и Kirill Shapovalov.

Фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 26 апреля 2026 года. В программе — масштабная медиавыставка, образовательные события, музыкальные выступления и AV-перформансы.

Художники создадут временные инсталляции в городском пространстве: оставят зашифрованные послания на улицах и «оживят» памятники архитектуры с помощью света и звука. Темой фестиваля в 2026 году станет «Знак / Символ».

