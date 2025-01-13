Ребенок и большой дядя: как костюмы «Иронии судьбы» отражают архетипы героев

В популярном советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» каждая деталь образов героев что-то говорила об их характерах, в первую очередь это можно сказать о костюмах, сообщает Life.ru .

Аккуратные очки, серый скромный джемпер и полосатая рубашка Жени Лукашина указывают на его архетип невинного ребенка. Этот герой не готов на себя брать ответственность и склонен к инфантилизму, он не принимает самостоятельные решения и полагается на других людей.

Совсем иначе представлен соперник Лукашина — Ипполит. Он воплощает представление о «большом дяде» — серьезном и даже гиперответственном человеке. Об этом говорят его строгий костюм, крупная фигура и напоминающая корону шапка. Но есть нюанс: на самом деле Ипполит — скорее карикатура на этот образ. Чрезмерная строгость и пафосность делают героя неуклюжим.

Интересно взглянуть и на главный женский образ. Надя представляет архетип искателя: вся ее одежда, в том числе праздничное горчичное платье подспудно наминают о стремлении к свободе.