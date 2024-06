«Разрушили все, что строили 29 лет»: концертный бизнес РФ переживает кризис

По словам главы «МТС Энтертейнмент» Михаила Минина, пиком для концертной деятельности стал 2019 год. В то время российские организаторы концертов наладили бизнес с зарубежными партнерами, успешно реализовали выход на российскую сцену таких звезд, как Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars и Die Antwoord, а также Rammstein, Limp Bizkit, Scorpions, Evanescense и других. Все ждали стремительного роста в отрасли, но в 2020 году все замерло из-за пандемии, а потом постепенно начало полностью разрушаться.

«В 2020–2021 годах все замерли, по сути, во сне и в ожидании, что медленно начнут просыпаться и все будет как прежде — с иностранцами, спонсорами, sold out за день и так далее. Однако в 2022 году все схлопнулось, и не только из-за иностранцев», — рассказал Минин.

Во-первых, по его словам, пропала «спонсорская тяга» — ушли иностранные бренды, а для российских освободились более эффективные маркетинговые каналы. Во-вторых, из страны уехали топовые промоутеры в самых разных сегментах. Крупнейшие фестивали — «Усадьба джаз», «Боль», Park Live — не стали собирать лайнапы из русских артистов, а просто отменились.

Концертный рынок продолжает испытывать сложности из-за нехватки выступлений крупных артистов, прежде всего иностранных, рассказали в «Яндекс Афише» — одном из крупнейших российских агрегаторов билетов на массовые мероприятия.

Но тренд на внутренний туризм в последние годы привел к появлению новых форматов культурных событий. Сейчас аудитория все активнее приезжает на шоу, театральные постановки, в том числе мюзиклы, в другие регионы.

По словам вице-президента VK по музыкальным и видеосервисам Николая Дуксина, без мировых звезд собирать ранее популярные крупные фестивали стало невозможно. Лайнапы не заинтересованы в организации концертов только с российскими исполнителями. К тому же из страны уехали все крупные и успешные подрядчики. Дуксин отметил, что события последних четырех лет «разрушили все, что строилось почти 29 лет» в шоу-бизнесе.

В настоящее время организаторы концертов перенаправили свою деятельность в альтернативные виды развлечений, связанных в том числе с театральными постановками и гастромюзиклами.