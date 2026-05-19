Разин проиграл суд семье Юрия Шатунова за права на хиты «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин проиграл суд по делу об авторстве над песнями «Ласкового мая». Было отменено решение Хостинского районного суда Сочи, в рамках которого в 2007 году права на композиции закреплялись за мужчиной, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Решение вынесла судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда. Заявление Разина оставили без рассмотрения. Решение начало действовать.

Исключительные права на 23 песни «Ласкового мая» получила семья Юрия Шатунова.

По данным Starhit, жалобу в суд подала вдова Шатунова Светлана. Она попросила изучить материалы дела и передать семье артиста авторство над песнями «Ласкового мая». До этого Разин заявлял, что композиции написал он.

Адвокат Олег Ситников рассказал, что суд согласился с доводом Светланы.

«Позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках судебного заседания Хостинского районного суда города Сочи в 2005 году ответчик [Разин] утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин «вспомнил», что именно он является автором произведений», — заявил мужчина.

В конце 2025-го Таганский суд Москвы заочно арестовал Разина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его могут заключить под стражу на два месяца после приезда в РФ. Мужчина живет в Соединенных Штатах. До этого Разин, предположительно, незаконно присвоил права автора песен группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова.

Шатунов умер 23 июня 2022 года. У него была сердечная недостаточность.

