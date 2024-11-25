Расписание мероприятий в парках Домодедово с 25 по 30 ноября

В парках Домодедово каждую неделю проходят увлекательные мероприятия для детей и взрослых. В программе игровые программы, мастер-классы, интерактивные программы и многое другое, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа мероприятий в парках городского округа на неделю с 25 по 30 ноября:

Парк «Елочки» приглашает!

Пятница:

17:00–17:30 Встреча по интересам: волонтёрский клуб

17:30–18:00 Мастер-класс по аниматорскому искусству

Суббота:

12:00–12:30 Подвижные игры

16:00–16:30 Вечерняя развлекательная программа

Воскресенье:

12:00–12:30 Подвижные игры

12:30–13:00 Игра «В поисках Хранителей»

13:00–15:00 Ретро-танцы

16:00–16:30 Вечерняя программа

Лесопарк «Городской лес» приглашает в субботу с 11:00–11:30 на детскую игровую программу.

Парк «Константиновский» приглашает в субботу с 12:00–12:30 на детскую игровую программу.

Парк «Взлет» приглашает в субботу с 13:30–14:00 на детскую игровую программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.