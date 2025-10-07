Раменские вокалисты стали лауреатами конкурса в Москве

Молодые вокалисты из Раменского округа успешно выступили на Международном конкурсе-фестивале «Осенняя симфония», который состоялся в Окружном общественном центре им. Моссовета в Москве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В конкурсе приняли участие пять исполнителей. Студию эстрадного вокала «Созвездие» ДК «Современник» (филиал ДК «Лель») представляли Игорь Чашин, Софья Косырева, Ксения Заговеева и Анастасия Шевякова. От студии эстрадного вокала «Талант MIX» Культурно-досугового центра «Софьинский» выступила Изабелла Микаелян.

Четверо участников завоевали звание лауреатов первой степени: Анастасия Шевякова, Софья Косырева, Игорь Чашин и Изабелла Микаелян. Ксения Заговеева стала лауреатом второй степени.

Подготовкой юных артистов к международному конкурсу занимался руководитель Александр Шеховцов. Успешное выступление раменских вокалистов подтверждает высокий уровень музыкального образования в культурных учреждениях округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.