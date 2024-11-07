Раменские артисты заняли призовые места на фестивале-конкурсе «Берег Победы»

Фото - © Фото: Комитет по культуре и туризму Раменский г.о.

сегодня в 15:39

Фестиваль состоялся 4 ноября. В нем приняли участие разновозрастные коллективы, выступающие в номинациях Хореография, Вокал, Театр, Инструментальное творчество, Изобразительное искусство, Оригинальный жанр.

Раменские артисты получили следующие награды:

— Хореографический ансамбль «Заряна» Дома культуры «Заря» — Лауреат l степени, танец «Казачий пляс»;

— Хореографический ансамбль «Заряна» Дома культуры «Заря» — Лауреат ll степени, армянский танец «Какачнер»;

— Хореографический ансамбль «Кнопочки» Дома культуры «Заря» — Лауреат lll степени, русский танец «Топотуха»;

— Вокалист Алексей Кабельков — Лауреат l степени;

— Хореографический дуэт Кирилл Смирнов и Вероника Янгабозова, Дом культуры «Константиновский» — Лауреат l степени;

— Фолк группа «Дым», Дом культуры «Константиновский» — Лауреат ll степени;

— Фолк группа «Дым», Дом культуры «Константиновский» — специальный приз за лучший костюм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.