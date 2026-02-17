Раменская детская школа искусств №2 провела концерт в ДК «Сатурн»

Концерт «Сокровищница музыкального искусства» прошел 15 февраля в ДК «Сатурн» в Раменском. Мероприятие организовала детская школа искусств №2 в рамках проекта «Семейный образовательный абонемент», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев. ДК «Сатурн» состоялся третий концерт сезона проекта «Семейный образовательный абонемент», организованный Раменской детской школой искусств №2. Ведущим вечера выступил руководитель проекта и преподаватель по классу балалайки Николай Потапов. Он представлял музыкальные номера и рассказывал о композиторах.

Зрители услышали произведения Эрнеста Шоссона, Иоганна Себастьяна Баха, Николая Малаховского, Иоганнеса Брамса, Игоря Воробьева, Балиса Дварионаса, Петра Чайковского и Габриэля Форе. Исполнителями стали преподаватели школы: Ксения Якушина и Ольга Табачник (рояль), Евдокия Пчелкина (флейта), Артур Аванесян (фагот), а также вокалистки Марина Дунаева, Валерия Карчевская и другие.

В завершение концерта директор школы Юлия Шикина поблагодарила участников и гостей, отметив, что этот год юбилейный для учреждения. Следующий концерт проекта, посвященный 65-летию школы, пройдет 15 марта в Малом зале ДК «Сатурн». Большой отчетный концерт состоится 3 апреля в ДК им. Воровского, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.