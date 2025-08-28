Раменчанин из «Активного долголетия» пишет книги в разных жанрах

Василий Коростелев родился в Казани, а в Раменское переехал после женитьбы. В браке у него родилась дочь, которая работает учителем в местной школе. По профессии Василий Владимирович — инженер-технолог общественного питания, выпускник Плехановского института.

Писать книги он начал в зрелом возрасте. Его на это вдохновила любовь к литературе — читает все, от советской классики до современных фантастов. Первый литературный опыт состоялся в 1991 году, когда он написал фантастическую повесть на арендованной печатной машинке. Тогда книга так и не была опубликована, но это не остановило Василия. Так, в 2010 году издательство «Астрель-СПб» выпустило первую часть его повести «Хозяин», а последующие книги появились уже в электронном формате.

Василий также пробовал себя в поэзии, но его душа больше лежит к исторической прозе и фантастике. В 2014 году вышла его книга «Ловец», в которой рассказывается о периоде с 1927 по 1938 годы. Значительная часть материала основана на архивных документах, но есть в книге и авторские интерпретации, домыслы.

Два года назад он написал автобиографический очерк о своем детстве, а в этом году завершил повесть о супруге — «Единственная». Так как содержание повести слишком личное, автор передал ее дочери. За 24 года писательской карьеры Василий Коростелев создал 11 произведений.

Василий Владимирович признается, что с годами стал меньше читать, но компенсирует это прослушиванием аудиокниг. При выборе рассказа особое внимание обращает на того, кто и как озвучивает текст, так как даже самый увлекательный рассказ может стать скучным, если чтец передает его без эмоций.

